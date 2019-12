DIRECT. Intempéries : une femme de 80 ans portée disparue dans le secteur d'Ajaccio

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: On continue notre tournées des réseaux sociaux pour découvrir les dégats provoqués par Fabien.

: Deux personnes sont en urgence relative après que leur voiture a percuté un arbre tombé à cause du vent, rapporte France Bleu Mayenne. Les faits se sont produits tôt ce matin à Montigné-le-Brillant.

: Dans le secteur d'Ajaccio, une femme âgée de 80 ans est portée disparue. Elle n'a plus donné signe de vie depuis hier après-midi, après être partie se promener seule. "Des équipes se relaient depuis ce samedi soir pour assurer la recherche", a expliqué Jean-Jacques Casalo, officier des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud. Il s'agit "d'équipes nautiques pour accéder aux endroits les plus difficiles, terrestres et cynophiles. On travaille de concours avec la police, mais pour le moment cela n'a rien donné."

: Le sapin de Noël de la place Pey-Berland est notamment à terre ce matin.

: Petit tour sur les réseaux sociaux pour constater la violences des vents qui ont balayé une bonne partie de la France cette nuit.

: Preuve de la violence des vents qui ont balayé l’île-de-Beauté, cette carte des vitesses enregistrées cette nuit.

: Les Alpes-Maritimes sont toujours en alerte orange aux "vents violents". Dans le département, l'institut météorologique a relevé des pointes de vents entre 120 et 130 km/h en fin de nuit, avant un renforcement probable vers les hauteurs de Vence et Grasse notamment. "En cours d'après-midi, des rafales de 100 à 110 km/h toucheront probablement le littoral d'Antibes à Nice", précise Météo France.

: En Nouvelle-Aquitaine, seule la Charente-Maritimes reste en vigilance orange pour des risques d'inondations dues à des crues du fleuve Charente et de ses affluents, indique Vigicrues. A 8 heures, 95 000 foyers étaient privés d'électricité dans la région, a indiqué à franceinfo Enedis.

: On débute avec un premier point sur l'actualité de ce dimanche matin :



La tempête Fabien continue de fouetter le sud du pays. Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange pour "vents violents" et pour des risques d'"inondations". Des vents à près de 200 km/h ont été enregistrés en Haute-Corse et 95 000 foyers sont privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. Le point dans notre article.



Depuis Abidjan, Emmanuel Macron a appelé les grévistes opposés à la réforme des retraites à "savoir faire trêve". Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé qu'il renonçait par avance à sa future retraite d'ancien président de la République.



• Les Franciliens ne pourront pas (ou très peu) compter sur les métros, tramways, bus et autres RER pour se déplacer dans Paris et en Ile-de-France. Quatorze lignes de métros seront ainsi fermées, selon la RATP.



La Ligue 1 a offert un joli cadeau de Noël aux amateurs de foot avec une 19e journée à 35 buts.