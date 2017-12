DIRECT. Elections territoriales en Corse : le taux de participation à midi est de 16,07%

Ce qu'il faut savoir

Retour aux urnes sur l'île de beauté. Après un premier tour dimanche 3 décembre, les Corses votent ce dimanche pour élire les 63 membres de la nouvelle collectivité territoriale unique, une première en France métropolitaine, qui naîtra le 1er janvier. Cette nouvelle collectivité naît de la fusion entre les instances départementales et régionale de Corse. Elle devrait être dominée par les nationalistes, qui ont obtenu plus de 45% des voix au premier tour des élections territoriales. A midi, le taux de participation était estimé à 16,07%, contre 17,52% au premier tour. Suivez cette journée de vote dans notre direct.

Les résultats attendus dans la soirée. Les 538 bureaux de vote de l'île ont ouvert dès 8 heures ce matin, pour ce second tour des élections territoriales. Ils fermeront à 18 heures, avec des résultats attendus dans le courant de la soirée. Le premier tour du scrutin avait été marqué par une forte abstention, atteignant 47,83%.

Les nationalistes en position de force. La liste Pè a Corsica (Pour la Corse), emmenée par l'autonomiste Gilles Simeoni et formée avec les indépendantistes de Jean-Guy Talamoni, est en position de conforter son score, après avoir obtenu 45,36% des suffrages exprimés au premier tour - un score triomphal. La coalition nationaliste devrait aussi bénéficier d'un potentiel transfert des près de 7% de voix obtenues par le parti indépendantiste U Rinnovu au premier tour.

La droite et La République en marche en lice. Trois autres listes, arrivées loin derrière les nationalistes, sont en lice pour ce second tour. Il s'agit de la droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni (14,97% des voix au premier tour), de la liste Les Républicains dirigée par Valérie Bozzi (12,77% des voix) et de celle de La République en marche, menée par Jean-Charles Orsucci (11,26% des suffrages).