Covid-19 : la pression se stabilise à l'hôpital de Bastia, en Corse

Dans les services Covid de l'hôpital de Bastia, en Corse, le personnel continue de s'activer, avec un taux d'occupation des lits de plus de 70%. Mais depuis lundi 2 août, la tendance semble se stabiliser. "On n'est pas dans la tension qu'on a pu constater ces derniers jours, où on voyait arriver les gens de manière massive, affirme le docteur André De Caffarelli, chef des urgences de l'hôpital. Là, il y a une accalmie, mais on est très prudent (...). Il est trop tôt pour dire que la situation se calme."

Une bonne organisation

À Bastia, 20 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées, et quatre sont en réanimation. À cette heure, la situation est maîtrisée, car l'hôpital a anticipé le déclenchement du plan blanc régional. "On a réussi à s'organiser pour pallier certains manques dans les services Covid parce qu'on a une chance : en période estivale, on n'a pas d'activité programmée, pratiquement, au bloc, donc on a pu modifier les organisations", explique Jean-Mathieu Defour, directeur général de l'hôpital de Bastia. Malgré cette organisation, certains soignants redoutent d'être rappelés pendant leurs congés.