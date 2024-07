Corse : recrudescence des cas de gastro-entérite sur le GR20, l'ARS appelle à la vigilance

L'Agence régionale de santé de Corse appelle à la vigilance face à la recrudescence des cas de gastro-entérite sur le GR20, un chemin de randonnée très populaire qui traverse l'île de Beauté. Les autorités sanitaires ont pensé à tort que le pic avait été atteint le 15 juillet dernier. La nuit dernière, une quinzaine d'adolescents a été évacuée du refuge d’E Capanelle, rapporte mercredi 31 juillet France Bleu RCFM. Plus de 250 cas ont été identifiés ces quatre dernières semaines. Neuf ont nécessité une brève hospitalisation.

Comme le 12 juillet dernier, l'ARS et la préfecture de Corse ont publié une vidéo "pour sensibiliser les randonneurs aux bonnes pratiques à adopter" et invitent chacun à la "diffuser le plus largement possible pour limiter la propagation de l’épidémie".

Ne pas céder à la panique

Les autorités appellent à respecter les règles d'hygiène : "Il faut bien se laver les mains, avant de préparer à manger ou après être allé aux toilettes", rappelle le docteur Isabelle Arrighi, conseillère médicale à l'ARS de Corse. Il est demandé aux randonneurs de ne jamais boire l'eau issue de la nature sans la filtrer au préalable. Il faut "faire bouillir l'eau au moins cinq minutes avant de la boire ou d'utiliser des pastilles de purification, si on ne dispose pas d’eau en bouteille", explique l'ARS. Début juillet, les gérants des refuges ont reçu pour consigne de renforcer le nettoyage des toilettes et de tous les objets fréquemment touchés par les randonneurs, comme les poignées de porte et les interrupteurs.

L'Agence régionale de santé explique aussi que, dans la très grande majorité des cas, ce virus n'est pas grave et qu'il ne faut pas céder à la panique en cas de contamination. De nombreux randonneurs ont fait appel aux hélicoptères pour être évacués. Il faut joindre le Samu en composant le 15, un médecin déterminera ensuite si une évacuation est nécessaire.

Cette épidémie est très certainement due à un norovirus. Très résistant, il peut survivre jusqu'à soixante-dix jours sur une surface sèche.