Corse : malgré le dépôt des armes par le FLNC, les assureurs continuent de faire payer le "risque attentat" au prix fort

D’après une enquête menée par France Bleu RCFM, il est toujours aussi coûteux d'assurer son domicile, sa résidence secondaire ou son véhicule en Corse.

En Corse, les tarifs pratiqués par les assurances restent particulièrement élevés par rapport aux offres proposées dans d'autres départements comparables du sud de la France, rapporte France Bleu RCFM dans une enquête publiée jeudi 6 septembre. Pourtant, le contexte politique apparaît bien moins "explosif" depuis l'annonce, en 2016, de la cessation des actions militaires par le FLNC (Front de libération nationale corse).

Le "risque attentat" pris en compte depuis plus de 30 ans

Il est toujours aussi difficile et toujours aussi coûteux d'assurer son domicile, sa résidence secondaire ou son véhicule en Corse. Selon les devis effectués par France Bleu RCFM, l'écart entre les tarifs pratiqués en Corse et dans des villes similaires ailleurs en France peut atteindre jusqu'à 300 euros. Pire, de très nombreux assureurs, démarchés via internet, refusent carrément d'assurer des biens sur l'île de Beauté. Une situation qui s'explique, depuis les années 1980, par la prise en compte du "risque attentat" en Corse.

Depuis les années 1980, la situation dans l’île était explosive, mais il semble évident que depuis les tarifs restent élevés.Colette Zavani, la présidente du centre technique régional de la consommation (CRTC)

A cette époque, les tarifs pratiqués par les compagnies d'assurance avaient logiquement explosé. Le problème, c'est donc qu'ils restent très élevés, alors que la situation politique a considérablement changé depuis quatre ans. En 2014, le FLNC a entamé sa démilitarisation, et annoncé en 2016 la cessation de ses actions militaires.

Aucun attentat n'a été revendiqué depuis longtemps. Mais cela ne semble pas rassurer les assureurs. "Le tarif est plus cher en Corse que sur le continent, explique, de manière anonyme, un assureur à France Bleu RCFM. La principale explication vient du risque attentat, malgré le dépôt des armes du FLNC. Les risques sont quand même là pour les assureurs." Mais les clients eux, ont bien du mal à accepter cette différence de prix. "Pour eux, l'argument de l'attentat ne tient plus", ajoute le même assureur.

436 euros à Ajaccio contre 163 euros à Hyères

France Bleu RCFM a notamment comparé les offres des assureurs pour les villes d'Ajaccio (Corse) et Hyères (Var). Pour assurer un appartement de 80 mètres carrés en ville, l'offre la moins chère est de 163 euros à Hyères, contre 436 euros à Ajaccio. Et c'est la seule offre proposée en ligne, sur les 10 assureurs partenaires du site utilisé pour établir le devis.

Pour un véhicule, 21 assureurs sur les 23 partenaires du site utilisé pour mener à bien le comparatif n'ont carrément pas été en mesure de proposer une offre. Cela n'a pourtant rien d'illégal, selon l'autorité de la concurrence. Les assureurs sont en effet libres de fixer leurs prix. Il y aurait infraction uniquement en cas d'entente entre les assureurs sur leurs tarifs, mais l'institution n'a jamais été saisie sur ce dossier. "Vous connaissez beaucoup d’entreprises qui régressent au niveau de leurs tarifs ? Vous imaginez qu’ils vont baisser de 20 ou 30 %, mais c’est une aubaine pour eux, ils font ce qu’ils veulent !", regrette Colette Zavani.