Corse : l’île de Beauté mise sur ses cités thermales

La Corse est connue pour ses beaux paysages, mais l’est sans doute beaucoup moins pour ses cures thermales. Et pourtant, elles sont particulièrement appréciées et ont des vertus insoupçonnées.

Ce n'est pas forcément la région à laquelle on penserait en premier pour une cure thermale. Et pourtant, la Corse abrite des ressources naturelles qui remontent à l'Antiquité. Elles sont très efficaces pour soigner les maladies de peau comme l'eczéma. C’est d’ailleurs une richesse trop peu exploitée aujourd'hui. Mais certains habitants et maires de communes rêvent de rendre à la Corse son statut de fleuron du thermalisme.

Miser sur le développement économique

Fabrice Balland, dirigeant de Sapone Nustrale, a lancé un business de savons réalisés à base d’eau thermale. "Ça fait tellement du bien. Les gens le veulent parce que c’est connu depuis des générations et des générations", assure-t-il. Il vend environ 50 savons par jour. Un développement de l’économie autour des sources, qui existent dans d’autres villes et villages corses.