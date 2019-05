VIDEO. En Corse, la réserve de Scandola menacée par le tourisme

Avec ses 1 000 hectares en mer et ses espèces rares protégées, c'est un joyau de la Méditerranée. En Corse-du-Sud, la réserve de Scandola serait menacée par l'afflux de touristes. La multiplication des visites mettrait en péril la survie des Balbuzards, un rapace piscivore. Les poussins se font de plus en plus rares dans les nids, et l'an dernier, un seul a survécu. L'été, les bateaux de promenades et les plaisanciers frôlent les falaises en créant des embouteillages. Bruit, vitesse, pollution, de quoi perturber les volatiles et les poissons.

Des menaces de mort

Neuf associations réclament des mesures d'urgence au gouvernement. "On demande une diminution de la fréquentation soit par un quota très strict des bateaux, soit une interdiction pour les bateaux d'approcher de trop près les falaises", explique Michèle Salotti de l'association U Levante. Mais les professionnels n'ont pas tardé à se faire entendre. Le conservateur de la réserve, qui réclame également davantage de protection du site, a reçu des menaces de mort. Cinq gardes seront chargés de faire respecter les nouvelles règles cet été, une tâche qui s'annonce bien difficile.

Le JT

Les autres sujets du JT