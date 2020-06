VIDEO. Corse : la ville d'Ajaccio inondée après des pluies torrentielles

Des conteneurs bringuebalés comme des Lego par des vagues boueuses : en quelques minutes, le quartier des Salines, au pied des collines d’Ajaccio (Corse-du-Sud), a été inondé, jeudi 11 juin. Les habitants ont filmé la scène, impuissants. L’île était placée en vigilance jaune. Les pluies diluviennes ont piégé les automobilistes. Pas moins de 80 d’entre eux ont été secourus dans leurs véhicules.

Une partie de la ville sous les eaux

L’orage terminé, le quartier était méconnaissable. Et une partie de la ville sous les eaux. Les habitants sont sortis de leurs abris, encore en état de choc. "J’habite depuis plus de quarante-cinq ans aux Salines et c’est la première fois que je vois une inondation de cette ampleur", atteste un riverain. En attendant les premiers secours, les habitants ont évacué l’eau avec les moyens du bord.

Près de 200 personnes ont été mises en sécurité, dont 48 confinées quelques heures dans une crèche et une école d'Ajaccio. "Il n'y a pas de blessé à l'exception d'un sapeur-pompier professionnel qui a chuté en intervention et s'est fracturé une jambe", a indiqué un porte-parole des pompiers de Corse-du-Sud.

Ces pluies spectaculaires ont conduit la police à fermer temporairement les accès de la ville dans l'après-midi, de crainte d'un nouvel épisode orageux qui n'est finalement pas venu, le soleil étant revenu sur la cité impériale vers 16 heures.

"Probablement du jamais-vu sur Ajaccio"

"100 à 120 mm" sont tombés pendant cet épisode "particulièrement violent et localisé", a précisé la Collectivité de Corse. "C'est très très exceptionnel, c'est probablement du jamais-vu sur Ajaccio d'avoir une telle intensité en deux-trois heures", a souligné Pascal Rebillout, chef du centre météorologique d'Ajaccio.

"Ce sont des cellules orageuses qui remontent et celle-ci s'est bloquée sur une partie de la ville d'Ajaccio et a déversé des litres d'eau", a-t-il expliqué, assurant qu'une telle violence "passe au travers des mailles de la prévision".

