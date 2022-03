Comment l'agression d'Yvan Colonna relance la polémique sur le refus de transférer des détenus corses dans les prisons de l'île

Yvan Colonna est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital de Marseille, après sa violente agression par un détenu mercredi 2 mars à la prison d'Arles. Définitivement condamné en 2011 pour l'assassinat du préfet Claude Érignac, le Corse a été attaqué alors qu'il se trouvait dans la salle de musculation par un détenu islamiste, passé par l'Afghanistan. Le Parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête jeudi. Depuis mercredi, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le non transfèrement vers la Corse d'Yvan Colonna, et d'autres détenus corses.

>> Ce que l'on sait de l'agression d'Yvan Colonna par un codétenu à la prison d'Arles

Ce sont d'abord les avocats d'Yvan Colonna qui posent cette question. "Sa famille exprime toute sa colère et son incompréhension", écrit dans un communiqué Patrice Spinosi, l'un des défenseurs du berger de Cargèse. "On peut légitimement penser que s'il avait été rapproché en Corse, poursuit le pénaliste. Yvan Colonna n'aurait pas été livré aux risques des violences extrémistes dont il a été la victime."

Un statut de détenu particulièrement surveillé

Depuis dix ans, les avocats d'Yvan Colonna bataillent pour obtenir son transfèrement en Corse. Mais pour cela, il faut que son statut de détenu particulièrement surveillé soit levé, car la prison de Borgo , la seule prison insulaire qui peut accueillir des longues peines, n'est pas équipée pour surveiller les détenus particulièrement signalés (DPS). Le répertoire des DPS regroupe près de 350 détenus en France, ce statut est lié aux risques d'évasion, au comportement en détention et à la dangerosité du détenu. L'administration pénitentiaire et le parquet national antiterroriste ont toujours refusé la levée de ce statut concernant Yvan Colonna.

Mercredi soir, plusieurs centaines de Corses ont manifesté à Ajaccio, Bastia et Corte pour dénoncer ce qu'ils nomment "la responsabilité majeure de l'État" dans l'agression du nationaliste corse. Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse et ancien avocat d'Yvan Colonna a dit la même chose jeudi matin sur franceinfo : "Indépendamment des motivations de l'auteur présumé et des circonstances de l'agression, l'État et le gouvernement portent une responsabilité accablante. C'est une évidence parce que si le droit au rapprochement avait été appliqué, comme il aurait dû l'être, le drame ne se serait pas passé."

"Il y a une logique de vengeance d'État quand pendant des années on écarte le droit français ou européen." Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse à franceinfo

L'autre question que pose la famille d'Yvan Colonna, c'est comment ce détenu particulièrement surveillé a-t-il pu être victime d'une tentative d'assassinat alors que des menaces de représailles islamistes pèsent sur les détenus corses depuis des années, assure notamment Gilles Simeoni.

"Le moment ne me semble pas venu"

Au-delà du cas Colonna, cette question du transfert des détenus corses empoisonne depuis longtemps les relations entre l'île et Paris. Beaucoup y voient une gestion politisée d'une affaire juridique. Notamment concernant deux autres membres du commando Érignac, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, tous deux condamnés également à la perpétuité. Leur période de sureté de 18 ans s'est achevée en 2017, depuis ils demandent la levée de leur statut de détenu particulièrement surveillé. À sept reprises, le gouvernement s'y est opposé. "Le moment ne me semble pas venu pour procéder à ce transfert", indiquait en janvier 2021 le Premier ministre au journal Le Monde (article réservé aux abonnés).

Alain Ferrandi a même obtenu un régime de semi-liberté la semaine dernière, travail le jour, et nuit à la prison de Borgo, mais le parquet national antiterroriste a aussitôt fait appel de cette décision du tribunal d'application des peines de Paris. Sur Twitter le député LREM de l'Eure Bruno Questel s'était indigné : "Leur refuser le droit au rapprochement, le droit de vivre après 24 ans d'incarcération revient à les condamner à mort."

Mais pour Dominique Érignac, la veuve du préfet, la page ne sera jamais tournée, comme elle l'avait rappelé en 2018, lorsque le chef de l'État s'était rendu en Corse pour commémorer l'assassinat de son mari. "Depuis vingt ans, avait-elle dit d'une voix fragile, il ne nous est permis de vivre qu'avec la mort de Claude et son absence : c'est la peine à laquelle les terroristes nous ont condamnés tous les trois."