Ce que l'on sait de l'agression d'Yvan Colonna par un codétenu à la prison d'Arles

L'indépendantiste corse Yvan Colonna, incarcéré depuis plusieurs années à la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône), est dans le coma après avoir été agressé par un codétenu, mercredi 2 mars. Le berger de 61 ans avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat, en 1998, du préfet de Corse Claude Erignac. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de son agression.

Yvan Colonna est hospitalisé dans un état grave

C'est en milieu de matinée, mercredi 2 mars, qu'Yvan Colonna a été retrouvé inanimé par un surveillant, dans une salle de sport de la prison d'Arles. Selon un communiqué du procureur de la République de Tarascon, l'indépendantiste corse faisait de la musculation seul lorsqu'il a été pris à partie, étranglé "à mains nues" puis étouffé par un autre détenu. Ce dernier effectuait un service de nettoyage au moment des faits.

Le berger originaire de Cargèse (Corse-du-Sud) se trouve depuis "dans un coma post-anoxique", a précisé l'un de ses avocats, Emmanuel Mercinier-Pantalacci. Cette information a été confirmée par le procureur de la République de Tarascon, Laurent Gumbau. Ce type de coma est la conséquence d'une privation d'oxygène dans le cerveau.

Après avoir été admis à l'hôpital d'Arles, Yvan Colonna a été transféré en urgence vers un hôpital de Marseille, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Jeudi matin, il n'y avait "pas d'amélioration ni de détérioration" de son état, selon un autre de ses avocats, Patrice Spinosi.

L'agresseur présumé avait été condamné pour terrorisme

Selon les informations de franceinfo, le détenu mis en cause dans cette agression est un Français de 36 ans, radicalisé et incarcéré pour terrorisme. Parti faire le jihad en Afghanistan, il y avait été arrêté en 2012 et avait été détenu deux ans dans la base américaine de Bagram, surnommée le "Guantanamo d'Orient". Remis à la France en 2014, il avait été condamné l'année suivante à neuf ans de prison pour "association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste", en vue de la préparation d'un attentat.

L'incarcération de cet homme en France a été émaillée de multiples épisodes de violence. A Rouen (Seine-Maritime), le détenu avait commis une tentative de suicide avant d'être transféré à la prison de Seclin (Nord), d'où il avait tenté de s'évader selon France 3 Hauts-de-France. En 2015, il avait menacé une interne en psychiatrie dans sa cellule. Toujours en détention, il avait été jugé pour 14 faits de dégradation et d'incendie commis dans sa cellule de Condé-sur-Sarthe (Orne), l'une des prisons les plus sécurisées de France. En octobre 2019, il avait été transféré à Arles et était libérable "fin 2023", assure une source pénitentiaire au Monde.

Ses motivations restent pour l'instant inconnues

Le motif de l'agression d'Yvan Colonna reste flou. "L'Inspection générale de la justice va être saisie pour faire toute la lumière sur les conditions de cette agression d’une particulière gravité", à la demande du Premier ministre, a annoncé le ministère de la Justice mercredi 2 mars. Aucun incident n'avait été signalé entre les deux détenus, a précisé le parquet de Tarascon.

L'agresseur présumé a été placé en garde à vue et une enquête pour "tentative d'assassinat" a été confiée à la direction zonale de la police judiciaire Sud, basée à Marseille. Le parquet national antiterroriste a également été contacté, "au regard des antécédents du mis en cause".

"Nous allons faire tout ce qu'il faut évidemment pour que la vérité soit faite sur cette agression contre [Yvan] Colonna, a assuré le ministre de l'Intérieur, jeudi sur France Inter. Je crois que tout le monde est très choqué par cette histoire. Je veux avoir une pensée pour la famille [d'Yvan] Colonna." "Je veux aussi en tant que ministre de l'Intérieur avoir une pensée pour madame Erignac et la famille Erignac", a ajouté Gérald Darmanin.

Yvan Colonna était détenu sous un régime particulier

Arrêté le 4 juillet 2003, Yvan Colonna avait été condamné, au terme de trois procès très médiatisés, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sureté de 18 ans. Il avait séjourné dans plusieurs établissements pénitentiaires, avant d'être transféré à Arles fin 2012. L'indépendantiste corse y était placé sous le régime de "détenu particulièrement signalé", un statut qui requiert une surveillance renforcée et des conditions d’incarcération spécifiques. Yvan Colonna n'avait pas fait état de menaces ou de conflits récents avec d'autres détenus, a déclaré à France 3 Corse une membre de son équipe d'avocats, Stella Canava.

L'indépendantiste corse a toujours nié avoir participé à l'assassinat du préfet Erignac. S'estimant privé d'un procès équitable, il avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2013 mais la requête avait finalement été jugée irrecevable. Toutes ses demandes pour être transféré en Corse, plus près de sa famille, avaient par ailleurs été refusées. Son statut de "détenu particulièrement signalé" l'empêchait en effet d'être incarcéré à la prison corse de Borgo.

Patrice Spinosi a dénoncé sur franceinfo une "défaillance extrêmement grave de l'administration pénitentiaire" et "l'incapacité de l'Etat" à protéger son client. "On l'a laissé dans cette maison centrale, qui est une maison réservée aux détenus les plus dangereux, (...) et on en arrive aujourd'hui à ce drame", a déploré l'avocat.

"L'Etat était juridiquement responsable de la sécurité d'Yvan Colonna. S'il décède, l'administration pénitentiaire et l'ensemble de la hiérarchie politique dont elle dépend devront rendre des comptes", a affirmé sa famille mercredi. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a lui aussi estimé que l'Etat portait "une responsabilité accablante" dans cette agression.