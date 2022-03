Agression d'Yvan Colonna : sa famille ressent "une colère extrêmement forte", selon l'un de ses avocats

La famille d'Yvan Colonna ressent "une colère extrêmement forte" après la violente agression du Corse par un co-détenu à la prison d'Arles, a assuré l'un de ses avocats Patrice Spinosi ce mercredi à franceinfo. Il dénonce une "défaillance extrêmement grave de l'administration pénitentiaire" et "l'incapacité de l'Etat à garantir [sa] sécurité".

>> RECTIFICATIF. Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, est en état de mort cérébrale après son agression par un codétenu

"Je suis absolument bouleversé", a confié l'avocat, alors que les informations sont encore incertaines sur l'état de santé d'Yvan Colonna : l'agression l'a laissé dans un coma post-anoxique, mais des sources disent qu'il est véritablement mort. "C'est quand même quelque chose de terriblement choquant de voir qu'un détenu qui était particulièrement surveillé puisse être agressé dans des conditions pareilles. Il y a pour nous une défaillance extrêmement grave de l'administration pénitentiaire qui a laissé une telle violence se commettre dans ses murs", a-t-il dénoncé.

"Il ne pourra plus faire valoir son innocence"

Patrice Spinosi estime que "s'il avait été rapproché comme nous le demandons depuis des années, ce drame ne serait pas intervenu", alors que toutes les demandes de rapprochement d'Yvan Colonna – qui voulait être détenu en Corse – ont été rejetées. "On l'a laissé dans cette maison centrale qui est une maison réservée aux détenus les plus dangereux avec, à sa proximité, certains autres détenus particulièrement dangereux. Et on en arrive aujourd'hui à ce drame." Le codétenu soupçonné de cette agression a été condamné notamment pour des faits liés à l'islamisme radical.

Pour Patrice Spinosi, avec ce coma post-anoxique, c'est "la vérité d'Yvan Colonna [qui] disparaîtra dans la tombe avec lui", lui qui a été condamné après une cavale de quatre ans pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, le 6 février 1998, mais qui a toujours clamé son innocence. "Cela restera non seulement un moment extrêmement important de l'histoire judiciaire de notre pays et quand même un véritable mystère. (…) Il ne pourra plus faire valoir son innocence", conclut l'avocat.