Comment renforcer la sécurité des aliments ?

De nombreux produits sont régulièrement retirés des rayons des supermarchés pour des raisons sanitaires. De quoi sérieusement inquiéter les consommateurs. "On n’est pas prévenue, on ne peut pas savoir", regrette une consommatrice. "On ne sait pas ce qu'on mange, déplore une autre. J'essaye quand même de faire attention aux étiquettes." Pour améliorer la sécurité alimentaire, une commission parlementaire créée après l'affaire du lait infantile Lactalis recommande de généraliser le système de contrôle des produits rappelés.

Une obligation de signalement

Des codes-barres ont par exemple été mis en place en début d'année par des grandes enseignes. "Si vous avez un produit concerné par le rappel, vous ne pourrez pas l'acheter parce qu'il est bloqué par notre système", explique Claude Auber, le directeur d'un magasin Intermarché. La commission recommande aussi de renforcer les contrôles et d'instaurer une obligation de signalement de l'industriel à l'État en cas de défaillance constatée.

Le JT

Les autres sujets du JT