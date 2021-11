Tarn-et-Garonne : un chasseur gravement blessé au visage lors d'une partie de chasse à Montauban, le tireur présumé placé en garde à vue

L'homme a été gravement blessé après avoir reçu des éclats de plomb au visage et aux mains lors d'une chasse à la bécasse.

Un chasseur d'une trentaine d'années a été placé en garde à vue après avoir blessé un autre chasseur de 47 ans jeudi 11 novembre vers 11h30 à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, a appris France Bleu Occitanie auprès du parquet et des pompiers. L'homme a été gravement blessé après avoir reçu des éclats de plomb au visage et aux mains lors d'une chasse à la bécasse.

L'accident a eu lieu au chemin de la Mirel, au sud de la ville. La victime a été hospitalisée dans un état grave mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Neuf fois sur dix, la victime est un chasseur

Depuis 2000, on a dénombré 3 325 accidents de chasse en France, qui ont provoqué la mort de 421 personnes, selon l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale de la chasse. L'Office souligne que, depuis 2000, le nombre d'accidents a baissé de 40% et le nombre de décès de près de 70%.

Neuf fois sur dix, la victime est un chasseur : le tireur lui-même ou un autre chasseur. Trois fois sur dix, il s'agit d'un "auto accident" : une mauvaise manipulation du fusil ou une chute avec l'arme chargée. La majorité des accidents surviennent lors de la chasse au grand gibier à poil, comme les sangliers.

Ces chiffres sont critiqués par les militants anti-chasse car ils ne prennent pas en compte les tirs qui tuent ou blessent les animaux de compagnie, ou les balles qui terminent leur course dans une habitation ou une voiture.