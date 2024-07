Les accidents de chasse sont en légère hausse cette saison, mais la tendance sur vingt ans reste à la baisse

Pour la deuxième année consécutive, le nombre d'accidents mortels est au plus bas depuis vingt ans, se réjouit l'Office français de la biodiversité (OFB), jeudi 25 juillet. Le nombre d'accidents de chasse est toutefois légèrement reparti à la hausse l'an dernier, principalement en raison de la hausse des blessures auto-infligées. Sur la saison 2023-2024, 97 accidents de chasse (définis comme "toute blessure corporelle survenue par arme à feu dans le cadre d'une action de chasse") ont été recensés, contre 78 l'an dernier, dont six mortels, uniquement parmi les chasseurs.

Sur un an, la hausse des accidents dans leur ensemble (légers et graves) est de 24%, mais cela est dû à une "augmentation significative des auto-accidents (40% des accidents en 2023 contre 29% en moyenne sur vingt ans), dont trois accidents mortels sur les six recensés", précise l'organisme public. Mais sur les vingt dernières années, la tendance reste malgré tout "positive" avec une baisse de 42% des accidents dans leur ensemble et de 77% des cas mortels.

La chasse au grand gibier est la plus concernée

Par ailleurs, l'an dernier, le nombre de victimes non chasseuses a été quasiment divisé par deux (de 23 à 12) et aucune n'a été touchée par un accident grave ou mortel. "Si un accident est toujours un accident de trop, le travail effectué avec la Fédération nationale des chasseurs pour renforcer la sécurité autour de la chasse a été très fort et commence à porter ses fruits, (...) même s'il reste des leviers à activer", notamment autour de la formation, a réagi auprès de l'AFP Olivier Thibault, directeur général de l'OFB.

Lors des accidents recensés pendant la chasse au grand gibier, qui concentre le plus grand nombre d'accidents (55%), la cause principale provient du non-respect de l'angle de 30 degrés (42% des cas), suivie par des erreurs de manipulation (19%). Ces chiffres montrent la nécessité de renforcer "l'apprentissage des manipulations fondamentales des armes, leur transport et leur port en action de chasse", souligne l'OFB.