Jura : polémique autour d’un abattage massif de cerfs dans la forêt de Chaux

Durée de la vidéo : 1 min

Les cerfs prolifèrent dans la forêt de Chaux. Pas vraiment menacés dans la région, ils nuisent à la forêt en s'attaquant aux jeunes arbres et aux pousses de chênes. L’État et les forestiers ont décidé d’en abattre 556 cet hiver. Une décision contestée par certains chasseurs.

La forêt de Chaux peine aujourd’hui à se régénérer. Les cerfs sont dans le viseur des forestiers, trop nombreux selon l’Office national des forêts (ONF). Ces animaux s’attaquent aux jeunes arbres, avec une préférence pour les chênes. "Un cerf adulte va consommer de l’ordre de 10 à 12 kg de pousses de jeunes arbres par jour", explique Florent Dubosclard, directeur de l’ONF du Jura. Dans différents secteurs, des grillages ont été installés. Au total, 700 hectares sont clôturés.

Abattage de 556 cerfs et biches

L’ONF a demandé un plan de chasse sans précédent, qui prévoit l’abattage de 556 cerfs et biches, soit 50 % de plus que l’an passé. Ceci, "pour revenir à une situation d’équilibre", dit Florent Dubosclard. Les chasseurs, inquiets pour l’avenir de l’animal emblématique, dénoncent le plan de chasse. "S’il n’y a plus de cerfs en forêt de Chaux, ce ne sera plus la même", déplore Thierry Poux. "Trop rapide d’un coup", juge de son côté Alexandre Crot, responsable de chasse en forêt de Chaux.