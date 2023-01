Chasse : quelles seront les mesures annoncées par le gouvernement ?

A. Chopin, C. Schulbaum, P. Arbé, S. Banus, S. Taponier, M. Fourrier, E. Partouche, S. Lacombe

L'exécutif doit annoncer une série de mesures visant à mieux encadrer la pratique de la chasse, lundi 9 janvier.

Huit Français sur dix souhaitent qu’on ne chasse plus le dimanche. Et pourtant, le gouvernement semble avoir décidé d’écouter plutôt les chasseurs. Ils tiennent à leur privilège dominical. "Dans notre département, il y a beaucoup d’ouvriers qui chassent et qui ne sont disponibles que le week-end", explique Benoît Pascal, président de l’association communale de chasse de la Vèze (Doubs).



La création d'un délit d’alcoolémie

Localement, certaines sociétés de chasse font des efforts et trouvent des compromis. Dans l’Hérault, les chasseurs ont par exemple accepté de ne plus organiser de battue de gros gibier le dimanche après-midi. Le terrain d’entente satisfait les promeneurs et vététistes. Lundi 9 janvier, le gouvernement devrait annoncer la création d’un délit d’alcoolémie de 0,5g par litre de sang. Au-delà, il sera interdit de chasser sous peine de sanctions. Le gouvernement veut aussi développer une application sur laquelle les chasseurs signaleraient leur présence.