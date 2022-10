Accidents de chasse : dans le Bas-Rhin, un simulateur de battues sur écran géant pour entraîner les chasseurs

Sur la période 2021-2022 il y a eu, selon les chiffres rendus publics début septembre par l'Office français de la biodiversité, 90 accidents de chasses, dont huit mortels. Depuis, il y a eu la mort d'une femme le 16 octobre, touchée par un tir accidentel de carabine de son propre mari lors d'une battue au sanglier... C'est pour éviter au maximum ces drames que la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin gère près de Strasbourg le "Cyné'tir", un simulateur reproduisant les conditions réelles de chasse en battue, avec des tirs à balles réelles.

>> Lutte contre les accidents de chasse : "Il n'y a aucun tabou pour améliorer la sécurité"

Trois chasseurs expérimentés, quinquagénaires, octogénaires, sont en train de s'exercer : "On respecte les angles de tir, explique l'un d'eux. On sait que l'on peut acquérir ici nos automatismes. On n'a pas chassé depuis un bout de temps. Il faut se remettre dans le coup, c'est tout. On sait qu'il y a un risque à la chasse. Le Cyné'tir est là pour le diminuer."

Les règles sont très strictes : chacun son tour dans la salle de tir. L'entraînement dure une heure. Les carabines sont puissantes, ce sont celles utilisées pour les battues. "On n'apprend pas à faire des cartons ou des trucs comme ça, explique l'opérateur du Cyné'tir, Pierre Kuttler. Ici, on est là pour se comporter de manière éthique."

Au-delà de ces entraînements, Frédéric Aubry, président de la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin, prend d'autres initiatives : "Notre fédération a pour projet, dans un très court laps de temps, d'habiller non seulement les chasseurs, mais d'habiller également les utilisateurs de la nature en vêtements fluorescents. Je pense qu'avant tout, il faut être vu. Nous en avons déjà fait fabriquer un certain nombre à l'usage des vététistes, des promeneurs aussi."

Frédéric Aubry, président de la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin. Octobre 2022 (BENJAMIN ILLY / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les entraînements au Cyné'tir n'ont rien d'obligatoire. Mais la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin n'a pas besoin de forcer la main des adhérents : depuis plusieurs semaines, toutes les séances sont déjà réservées.