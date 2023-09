Difficultés financières des Restos du Coeur : "À nous d'être plus créatifs pour trouver des sous" lance le président des Restos de l'Indre

En difficulté financière, le président des Restos du Coeur annonce ce dimanche que l'association va diminuer sa distribution alimentaire cet hiver. "Nous bénéficions de l'aide du public mais ce ne sera pas suffisant", indique le président des Restos de l'Indre.

"Je pense que les décisions prises au niveau national sont bonnes, sinon il faudra mettre la clef sous la porte et c'est inenvisageable", répond dimanche 3 septembre sur franceinfo Christian Vaslin, président des Restos du Cœur de l’Indre. A la mi-journée, sur TF1, le président de l'association, Patrice Douret, a annoncé que les Restos du Coeur - en difficulté financière - allaient devoir réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire. Il estime qu'environ 150 000 personnes devront être éconduites.

Le président a également lancé "un appel aux forces politiques et économiques de notre pays" pour le "lancement d'un plan d'urgence alimentaire". "Nous suivrons les directives nationales", poursuit Christian Vaslin. "C'est sûr que ça va réduire le nombre de personnes qu'on va aider mais l'objectif est de toujours aider un maximum de personnes".

D'un point de vue plus local, le président de la structure de l'Indre affirme que dans le département, "nous ne sommes pas en détresse mais en difficulté pour trouver de l'argent". Avec "25 % de bénéficiaires en plus par rapport à l'an dernier dans l'Indre", le président le sait, "il faut trouver des solutions". "À nous d'être plus créatifs pour trouver des sous et s'auto-suffire", lance-t-il. Le but étant "d'éviter de demander trop de choses au niveau national".

Se tourner davantage vers les entreprises locales

Car l'inflation est bel et bien là pour tout le monde : les bénéficiaires mais aussi l'association. "Nous, au niveau local, tout ce qui est assurance, carburant, taxes locales... Tout ça augmente". "Nous bénéficions de l'aide du public, rappelle-t-il, mais ce ne sera pas suffisant". Il souligne que "le public est généreux" mais qu'il ne "cherche pas à lui en demander plus". Le président ne veut surtout pas "user" ce public, ni "abuser" de sa gentillesse, car il a "les mêmes difficultés que nous".

Alors parmi les initiatives mentionnées, Christian Vaslin fait part de sa volonté de se tourner davantage vers les entreprises locales, ou bien encore vers le président du conseil départemental. Il pense aussi à faire part de ses difficultés "auprès des services de l'État, du département et des mairies".