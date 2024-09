Son job d’été à elle, c’est de remplacer le boulanger du village de Meneham, un ancien village de pêcheurs, dans le Finistère en Bretagne. Zoé, 16 ans, prépare des pastès, des petites brioches traditionnelles.

"J'avais un peu peur au début parce que je me disais : passer après Henri... Il a été connu et reconnu", explique Zoé à propos du boulanger qu’elle remplace pour l’été. Mais rapidement, les retours positifs l'ont rassurée sur sa réussite. Issue d'une famille de paysans-boulangers, elle a toujours baigné dans cet univers. "Mes parents, ils sont paysans-boulangers à eux deux, et du coup, j'ai toujours un peu baigné dedans, et voilà."

Bien que la boulangerie ne soit pas son projet professionnel immédiat, Zoé envisage d'y revenir plus tard. "D'abord, je veux faire d'autres métiers, et puis quand j'en aurai marre, je ferai boulangère", dit-elle.

Un apprentissage auprès des anciens

Pour préparer les pastès, Zoé a appris auprès de ses parents et lors de stages. Bernard, un bénévole de l'association Avel Deiz qui vise à promouvoir la culture bretonne, l'accompagne dans son travail. "Il s'occupe plus du four, moi je m'occupe plus de la boulange", indique Zoé.

Elle apprécie particulièrement l'opportunité d'apprendre des anciens. "C'est important aussi d'apprendre des anciens. On ne sait pas tout, hein ? Et ils ont beaucoup de choses à raconter, surtout Bernard", souligne la jeune fille.

Le dévouement n'échappe pas à son entourage de Zoë. "Tes copains, ils disent quoi, les potes de ton âge quand ils voient ce que tu fais ? - Je sais pas trop. Ils disent que je suis motivée", partage Zoé avec un sourire.