Vents en Bretagne : trafic des TER interrompu entre Quimper et Brest, et entre Saint-Brieuc et Guingamp, gros retards sur les TGV, le trafic maritime également perturbé

La circulation des trains TER était interrompue lundi 26 février au matin dans les deux sens en Bretagne entre Quimper et Brest (Finistère) et entre Saint-Brieuc et Guingamp (Côtes-d’Armor), en raison du vent fort qui a balayé la région cette nuit, a appris France Bleu Breizh Izel. Le trafic maritime est également perturbé et l'arrivée de l'Arkea Ultim Challenge est retardée.

Aucun TER ne peut circuler entre Quimper et Brest en raison du vent, "au moins jusqu'à 14 heures" précise la SNCF. Des cars de substitution ont été mis en place. Sur la ligne Saint-Brieuc/Guingamp, un arbre est tombé sur la ligne d’alimentation électrique. L’interruption du trafic sera effective "au moins jusqu'à 12h30", précise la SNCF. Là aussi des cars remplacent les trains sur le réseau TER.

#meteo #Bretagne⚠️🌬️La nuit prochaine et ce lundi, un coup de vent inhabituel est attendu avec de fortes rafales de secteur nord à nord-est

🔸100-110 km/h sur les côtes de la Manche+Iroise

🔸80-100 km/h dans l'intérieur près de la Manche+îles côte Atlantique

🔸70-90 km/h ailleurs pic.twitter.com/91cAAulV4Q — Météo Bretagne ☀️ (@MeteoBretagne) February 25, 2024

La circulation n’est pas interrompue pour les TGV, mais les retards sont conséquents. Le train au départ de Brest vers Paris, prévu à 7h19, affichait 4 heures de retard, a constaté France Bleu Breizh Izel. Celui de 9h06 avait déjà 2 heures de retard. Dans l'autre sens, en provenance de Paris, le train parti de 6h15 à Montparnasse étaitt annoncé à l'arrivée avec 2 heures de retard.

Les liaisons maritimes sont également très perturbées lundi. Aucun bateau ne circule entre Brest, Le Conquet, Molène et Ouessant. Aucune rotation non plus ne s’effectue de Quiberon vers Houat, Hoëdic, et Belle-Île-En-Mer. De ce fait, l’arrivée pour Charles Caudrelier sur l'Arkea Ultim Challenge est également retardée. Le skipper du maxi Edmond de Rothschild franchira finalement la ligne d'arrivée mardi matin pour boucler ce tour du monde en course des maxi-trimarans, "au lever du jour", a annoncé lundi sur France Bleu Breizh Izel Cyril Dardashti, le team manager de Gitana.