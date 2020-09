Covid-19 : 43 cas parmi les étudiants de Rennes 1 après des soirées dans des bars

L'université Rennes 1 avait interdit les soirées d'intégration.

43 cas de coronavirus ont été recensés à l'université Rennes 1 ce week-end, selon France Bleu Armorique, qui cite un communiqué de l'Agence régionale de santé.

Les étudiants contaminés sont inscrits dans des filières de médecine, de pharmacie et dentaire. En plus des 12 cas signalés le 11 septembre et confirmés de Covid-19 chez des étudiants en médecine qui ont provoqué des investigations sanitaires, à ce jour "23 cas" supplémentaires ont été confirmés "majoritairement en deuxième et troisième années de médecine ainsi que cinq cas confirmés d’étudiants en pharmacie et trois en odontologie", précise le communiqué de l'ARS.

La faculté de médecine a suspendu ses cours en présentiel pour les élèves de 2e et 3e année. Les malades et leurs cas contacts sont eux placés à l'isolement.

L'université a pris ce dimanche soir les mesures appropriées en liaison avec @ArsBretagne et @bretagnegouv

Selon l'Agence régionale de santé, l'enquête sanitaire a permis de démontrer que les contaminations des étudiants ont eu lieu lors de sorties dans des bars de la ville. L'université Rennes 1 avait pourtant interdit toute soirée d'intégration.