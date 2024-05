ARS envahie à Quimper : cinq nouveaux militants syndicaux convoqués la semaine prochaine au commissariat

Cinq nouveaux militants syndicaux sont convoqués la semaine prochaine au commissariat de Quimper (Finistère), dans le cadre d'une enquête ouverte après l'interruption d'une réunion de l'agence régionale de santé (ARS) en septembre, rapporte vendredi 31 mai France Bleu Breizh Izel.

Le 14 septembre dernier, des militants syndicaux avaient envahi l'ARS à Quimper et retenu pendant plusieurs heures la directrice générale de l'agence régionale de santé lors d'une réunion sur l'avenir de l'hôpital de Carhaix. Treize militants syndicaux avaient été entendus mi-mai sous le régime de la garde à vue. Plus de 300 personnes avaient manifesté en soutien à ces militants.

Convocation pour une garde à vue

Concernant les nouvelles convocations, il s'agit de quatre militants CGT et d'un militant CFDT. Tous les cinq sont également convoqués sous le régime de la garde à vue. La CGT et la CFDT de l'hôpital de Carhaix appellent d'ores et déjà à des rassemblements de soutien devant le commissariat de Quimper le jour des convocations, les 4 et 12 juin prochains.

Selon les informations de France Bleu, une cinquantaine de représentants syndicaux étaient présents mi-septembre pour interrompre la réunion de l'ARS. Les urgences de l'hôpital de Carhaix sont "régulées" la nuit depuis le 4 septembre 2023. Un protocole d'accord avait été signé en octobre pour sortir de la crise. Mais rien n'avait été décidé sur la réouverture des urgences la nuit.