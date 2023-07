Côtes-d’Armor : les élèves d’une école primaire de Lamballe s’essayent aux algues dans leurs plats

Les enfants de l’école Notre-Dame à Lamballe dans les Côtes-d’Armor ont mangé un menu insolite : des algues dans chaque plat.

Ce midi-là, à la cantine de Lamballe (Côtes-d’Armor), le menu c'est taboulé, quiche avec de la salade et un smoothie fraise/banane. Mais cette fois-ci, tout est à base d’algues. Le chef de la restauration scolaire de l’école Notre-Dame a voulu faire découvrir aux élèves de nouvelles saveurs. "Cela se prête à quasiment toutes les recettes que l’on connaît. (…) C’est un produit qui se travaille très bien", précise Ludovic Calvez, chef.



"Pas besoin d’eau douce pour la cultiver"

L'initiative a été lancée par l’association bretonne "Merci les algues !", dans le but de sensibiliser les enfants, souvent moins réticents que les adultes, à un produit de la mer encore insolite. "Les algues, ça ne sent pas le goût", note un élève. L'idée est de rendre la consommation de l’algue plus quotidienne. "L’avantage de l’algue est qu’elle ne prend pas de place sur les terres, et qu’il n’y a pas besoin d’eau douce pour la cultiver", souligne Tommy Dorizon de l’association "Merci les algues !".