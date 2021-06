Bretagne : replanter des peupliers, une nécessité pour produire des cagettes

Elle est utile et très prisée par les agriculteurs : la cagette en peuplier s’arrache en Bretagne. Au total, 35 millions de bourriches et de cagettes sont produites chaque année dans la région à l’aide de ce bois qui ne nécessite aucun traitement. "Le peuplier est un bois facile à travailler. Les produits se conservent très bien dedans et donc ça fait des emballages qui sont très solides, qui ne craignent pas l’humidité", détaille Clément Samson, directeur des emballages Samson.



Replanter des peupliers

Clément Samson explique qu’il est obligé de s’approvisionner auprès d’autres régions en France car il ne dispose pas d’assez de peupliers en Bretagne. Pour tenter de relancer la production de cet arbre, certains optent pour une variété spéciale venue de Belgique et qui s’annonce déjà prometteuse. Il faut une dizaine d’années à ses nouveaux peupliers pour atteindre une taille suffisante pour être coupés au lieu de 30 ou 40 ans pour leurs cousins quand ils sont malades. Une révolution qui pourrait relancer la production de peupliers.