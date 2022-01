Yonne : la rave party organisée le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre est en train de se terminer

Vendredi en début de soirée, des fêtards du Nouvel an avaient convergé vers le site industriel de Saint-Florentin. Un "important dispositif" de sécurisation avait été mis en place.

La fête est finie. Une rave party qui rassemblait depuis vendredi 31 décembre quelque 1 500 personnes sur un site industriel à Saint-Florentin, dans l'Yonne, s'achève progressivement dimanche matin avec le départ d'une majorité de participants, a annoncé la préfecture de département.

Déjà "1 000 individus ont quitté les lieux. Environ 200 personnes sont sur le point de le faire", a-t-elle précisé. "Les investigations se poursuivent sous l'autorité du procureur de la République pour établir les responsabilités des organisateurs et caractériser les infractions relevées", a ajouté la préfecture, se félicitant de la fin de manifestation "grâce à l'action déterminée des services de l'Etat et de ses partenaires". "Plus de 600 contrôles ont été menés par les forces de l'ordre", selon la préfecture.

Une enquête ouverte

Depuis samedi, une enquête est ouverte "pour organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical" par le parquet d'Auxerre, selon la même source qui rappelait dimanche que "les événements de type rave party, free party, teknival" étaient interdits par arrêté dans l'Yonne.

