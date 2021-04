Un trésor de lingots et de pièces d’or découvert dans une maison ancienne de Morez dans le Haut-Jura

La mairie de Morez dans le Haut-Jura a découvert un véritable trésor de lingots et de pièces d’or dans une maison ancienne qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération de redynamisation urbaine, rapporte France Bleu Besançon.

La demeure, connue sous le nom de "maison Jobez" par les habitants de la commune, appartenait à une lignée de riches commerçants et les deux derniers descendants n’ont pas eu d’enfants. La maison étant inoccupée et encombrée d’un véritable capharnaüm, la personne qui en a hérité a préféré la vendre à la municipalité de Morez pour 130 000 euros.

C’est au printemps dernier, en débarrassant la maison des nombreux objets qu’elle contenait que les agents de la mairie ont découvert dans des pots de confiture 5 lingots d’or et plus de 1 000 pièces de vingt francs en or, d’une valeur estimée à plus de 500 000 euros. Mercredi 14 avril, une deuxième découverte a été faite, dans un coffre fermé à clef cette fois : 480 pièces de vingt francs or, 50 pièces de dix francs or, et une pièce de cent francs or, d’une valeur totale de 100 à 150 000 euros.

La mairie va donc pouvoir se servir de cette somme inattendue pour abonder les finances de la ville. D’après le maire Laurent Petit, le vendeur de la maison a expliqué qu’il savait qu’elle renfermait un trésor, mais pensait qu’il avait disparu.