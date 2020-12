Jura : un territoire sévèrement frappé par la crise économique

MBF Aluminium, une entreprise de pièces auto, était déjà en difficulté avant le confinement. Puis elle a perdu 7 millions d’euros à cause de la crise sanitaire et est désormais placée en redressement judiciaire. Sans repreneur d’ici fin janvier, elle devra mettre la clé sous la porte. "Tous les matins [les salariés] se lèvent avec la boule au ventre, comme je me lève tous les matins avec la boule au ventre", confie la directrice, Adeline Munarolo, aux équipes de France Télévisions, précisant que les emplois ne sont "pas facile à retrouver" dans la région.

Toutes les entreprises sont touchées

Les élus, eux, tiennent les comptes. "Le fait d’être beaucoup industrialisé, quand il y a une crise économique ça peut faire monter rapidement le chômage", explique Jean-Yves Ravier, maire de Lons-Le-Saunier (Jura). Les grandes usines ne sont pas les seules à souffrir, les petites entreprises vacillent également dans l’ombre. Christophe Thiebaud, qui a dû licencier son unique salarié, est dépité. "C’est un crève-cœur", commente ce dernier. Proche du plein emploi avant la crise, le Jura craint de voir son taux de chômage augmenter brusquement à la sortie de l'hiver.



Le JT

Les autres sujets du JT