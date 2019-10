Jura : une quinzaine de collégiens victimes de malaises, deux d'entre eux "en urgence absolue", après une intoxication

Un groupe de 80 collégiens participait à un cross sur le stade de Morbier, jeudi. Le préfet a décidé d'activer le centre opérationnel départemental.

Quatorze collégiens ont été victimes de malaises et deux autres sont en urgence absolue, jeudi 3 octobre, après avoir participé à un cross sur le stade de Morbier, dans le Jura, ont appris France 3 et France Bleu auprès des pompiers et de la préfecture. Parmi les deux adolescents en urgence absolue, le pronostic vital d'une collégienne de 14 ans est "engagé", a annoncé le parquet du tribunal de Lons-le-Saunier dans un communiqué. Elle "a été héliportée vers un hôpital", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal.

⚠️ Suite à un cross organisé à Morbier avec des collégiens, plusieurs d’entre eux ont été touchés par une intoxication. Le préfet du Jura a décidé d’activer le centre opérationnel départemental. pic.twitter.com/5e6RNdQ6UB — Préfet du Jura (@Prefet39) October 3, 2019

Selon le tweet de la préfecture du Jura, les collégiens ont été victimes d'"une intoxication" après une épreuve de cross et "le préfet du Jura a décidé d'activer le centre opérationnel départemental". Un hélicoptère s'est rendu sur place ainsi que la gendarmerie.

Concernant les origines de l'intoxication, ce dernier a précisé : "Actuellement nous n'avons pas encore déterminé l'origine de ces intoxications. Le procureur de la République a ouvert une enquête. Neanmoins les premières analyses de l'ARS semblent exclure la consommation d'eau potable", a indiqué Jean-François Bauvois, directeur des services du cabinet du préfet du Jura, dans le JT 19/20 de France 3.