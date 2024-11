Agressions au parpaing : l’une des victimes témoigne

Au lendemain de l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir agressé et tué plusieurs personnes à coups de parpaing ou de pierre dans plusieurs régions, l’une de ses victimes originaire de Côte-d'Or témoigne dans le 20 Heures, jeudi 14 novembre.

En juillet dernier, en pleine après-midi à Dijon (Côte-d’or), une infirmière est violemment agressée alors qu’elle rentre chez elle. Elle reçoit un coup de pierre derrière la tête. "J’ai cru que tout explosait autour de moi", raconte Elise Neugnot. Elle se retrouve sonnée et accroupie au sol. L’homme interpellé à Toulon (Var), le 13 novembre, pourrait être son agresseur, selon le procureur de Dijon.

Suspect dans plusieurs affaires

Il a été vu à Rotterdam (Pays-Bas) avec un bloc de béton sur la tête. Il s’est approché d’un SDF et lui a fracassé le crâne. Il est également soupçonné d’agression à Évry (Essonne) et Strasbourg (Bas-Rhin) et du meurtre d’un SDF à Lyon (Rhône). Le mode opératoire est toujours le même. Le suspect utiliserait en permanence des pierres ou un parpaing. Lorsque l’infirmière a découvert les images de l’homme de Rotterdam, elle est terrifiée et dit reconnaître son agresseur.

