L'Université Savoie Mont-Blanc porte plainte après la découverte d'affiches à la gloire du Maréchal Pétain sur le campus

L'Université Savoie Mont-Blanc à Chambéry en Savoie porte plainte après la découverte lundi d'affiches à la gloire du Maréchal Pétain et de la milice française sur le campus universitaire, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Ce sont les professeurs, les étudiants et le personnel du campus de Jacob-Bellecombette qui ont découvert ces affiches, alors qu'est célébré cette semaine le 80e anniversaire des combats sur le plateau des Glières en Haute-Savoie, haut-lieu de la Résistance française en 1944.

Des "idées fétides"

Dans un communiqué, les écologistes dénoncent des "idées fétides" qui n’ont "pas leur place en République, et encore moins dans les lieux de culture, d’émancipation et de recherche scientifique que sont nos Universités". Ils appellent "les élus locaux et nos institutions à un sursaut pour retrouver un discours républicain". "La Savoie a été, est, et restera une terre de résistance face aux idées de l’extrême-droite", ajoute le communiqué. Le 26 mars 1944, l’armée allemande et la milice investissaient ce lieu symbolique de la Résistance française. Au total, sur la période, près de 150 maquisards et résistants seront tués.