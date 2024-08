Reportage "On a peur de retourner encore dehors" : à Lyon, des femmes manifestent avec leurs enfants pour réclamer un toit

(MAXIME GRUSS / HANS LUCAS via AFP)

Des mères et leurs enfants, actuellement dans un squat, risquent de dormir à nouveau dans la rue à Lyon. Expulsés une première fois en mai, ils ont manifesté mercredi afin de réclamer une solution durable.

"Un toit, c'est un droit". C'est l'un des slogans scandés mercredi 14 août, lors d'une manifestation à Lyon visant à défendre près de 200 femmes et enfants menacés, à nouveau, de se retrouver à la rue. Actuellement dans un squat, ces personnes ont une première fois été expulsées en mai dernier, de deux gymnases, sur décision de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Dans le cortège, il y avait une cinquantaine de femmes avec enfants qui espèrent pouvoir occuper rapidement un abri sûr et durable. La Ville envisage une solution coûteuse qui nécessite l'accord de la préfecture. Une délégation a donc été reçue en préfecture.

"On a vraiment peur de retourner encore dehors avec les enfants. Bientôt là, l'école va commencer et on n'imagine pas les enfants dormir dehors. Il y a aussi des gens malades, des femmes enceintes", explique Nassi, une maman dans la manifestation.

"On demande un toit pour vivre, pour notre dignité. C'est ça qu'on cherche". Carine, une manifestante à franceinfo

La Ville compte louer et mettre aux normes un bâtiment SNCF pour accueillir 60 personnes, mais la préfecture n'a pas encore donné son accord. Pour Juliette Murtin, du collectif Solidarité entre femmes à la rue, le temps presse. "Chaque nuit perdue, c'est hyper grave pour les femmes et les enfants qui sont dehors. On a traversé des épisodes caniculaires très durs à Lyon. La rue tue en hiver comme en été", alerte-t-elle.

"On voit dans le collectif arriver des mamans avec des bébés de deux semaines qui sont à la rue et qui nous demandent des solutions qu'on ne peut pas leur offrir. On est extrêmement démunis. La situation à Lyon est catastrophique. Il y a une véritable explosion du sans-abrisme. Il est vraiment urgent que l'État réagisse", poursuit Juliettte Murtin. En dix ans, la préfecture a doublé les hébergements d'urgence, mais la demande a été multipliée par cinq.