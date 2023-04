Reportage "Les cadences sont infernales" : à Lyon, la colère des livreurs de la plateforme Deliveroo, après la mort de leur collègue

Après la mort d'un livreur à vélo, la semaine dernière à Lyon, la CGT dénonce la mise en concurrence des livreurs et leur statut imposé d'auto-entrepreneur. La plateforme précise qu'elle fournit des casques à la demande des livreurs.

"On est des forcenés du bitume !" S'il est choqué par la mort de son collègue, dans la nuit de mardi 4 à mercredi 5 avril à Lyon, Toufik n'est pas étonné. Ce livreur de la plateforme Deliveroo décrit des cadences dangereuses pour honorer une vingtaine de livraisons à vélo en une soirée et gagner ainsi sa vie. "Il n'y a aucune réglementation et, à force de faire beaucoup d'heures, on est épuisé. Le fait d'enchaîner des courses à trois ou quatre euros, on perd tout en capital santé, vigilance... Tout !"

>> "On aura plus de poids" : les chauffeurs VTC et livreurs élisent pour la première fois leurs représentants syndicaux

Maël a été grièvement blessé en travaillant pour la plateforme Just Eat qui, depuis, a fermé et faisait exception en embauchant en CDI. "Il y a un automobiliste en excès de vitesse qui arrivait par derrière et qui m'a percuté. J'ai fait un vol plané, apparemment qui était énorme et je suis retombé au sol avec la tête qui a frappé, se souvient l'ancien livreur. J'ai eu un arrêt cardiaque. J'ai arrêté d'être livreur depuis ce moment-là. Par chance, j'avais un casque. Si je n'avais pas de casque, je serais décédé."

"C'est un métier très risqué. La question des cadences est infernale parce qu'on est payés à la tâche. Soit je gagne rien et je peux pas manger, soit je prends tous les risques." Maël, ancien livreur à Lyon à franceinfo

Les livreurs dénoncent également l’entretien du vélo, qui est à la charge de celui qui le conduit. Les plateformes ne s’en mêlent pas. Les accidents le plus souvent passent sous les radars, selon Ludovic Rioux, secrétaire général de la CGT des livraisons de Lyon. Ils passent pour de simples accidents de la route, et non pour des accidents du travail. Cela est dû au statut des livreurs, un auto-entrepreneuriat "imposé".

"La Sécurité sociale ne reconnaît pas les accidents du travail pour les indépendants"

"On est scandalisés, en colère, lance Ludovic Rioux. Scandalisés, parce que c'est toujours une nouvelle qui fait froid dans le dos. On a chaque année, presque chaque mois, des décès dans la profession. Les conditions de travail sont tellement dégradées que ça augmente les cadences. S'il y a un accident du travail par exemple, ce n'est pas le revenu à 100 % qui est couvert, puisque la Sécurité sociale ne reconnaît pas les accidents du travail pour les indépendants. Donc ça a des conséquences très très concrètes pour les travailleurs et c'est très avantageux pour les plateformes", dénonce le responsable syndical.

"À Lyon, on avait déjà eu un collègue décédé en mars 2021 et deux ans plus tard, on voit que rien n'a changé." Ludovic Rioux, secrétaire général de la CGT des livraisons de Lyon à franceinfo

En réponse à nos sollicitations, Deliveroo "adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime" et précise qu’elle fournit des casques et des accessoires réfléchissants, si les livreurs les demandent. Selon la plateforme, la plupart d’entre eux restent attachés à la flexibilité de leur activité.