Loire : l’ex premier adjoint du maire de Saint-Etienne sort du silence après six ans de chantage à la sextape

C'est une affaire qui a secoué la métropole stéphanoise. L'ex premier adjoint du maire a été victime d’un chantage à la vidéo intime pendant plusieurs années après avoir été filmé à son insu. Il témoigne pour la première fois auprès des équipes d’Envoyé Spécial.

Pendant six ans, Gilles Artigues n’a parlé à personne du chantage qui le rongeait. "Cette affaire a brisé ma vie, elle a interrompu mon parcours politique brutalement", explique-t-il. En cause : des images tournées début 2015 dans une chambre d’hôtel à Paris. L'ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Etienne (Loire) y est filmé en compagnie d’un escort boy. La vidéo aurait été réalisée pour le compromettre politiquement. "C’est un chantage, c’est du harcèlement et c’est de la torture morale", poursuit-il.

Le maire clame son innocence

Les équipes d’Envoyé Spécial ont aussi rencontré Gilles Rossary-Lenglet, celui qui s'accuse d’être un des instigateurs de ce complot. Il est mis en examen pour chantage et recel. "Je suis l’auteur du krompomat", avoue-t-il. Selon lui, trois autres hommes, dont le maire de Saint-Etienne, en seraient les commanditaires. Gilles Artigues les accuse de l’avoir fait chanter pendant six ans. "Ces réunions où je suis à chaque fois torturé, où on me rappelle à chaque fois cette histoire (…) je baissais la tête, je savais qu’il y avait cette menace", note l’ancien adjoint. Le maire a lui aussi été mis en examen, mais clame son innocence.