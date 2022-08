Loire : attaque de frelons sur des cyclistes, une cinquantaine de piqûre pour certaines victimes

La balade de trois cyclistes a mal tourné, dimanche 21 août. En arpentant un chemin de la Loire, trois hommes ont été pris pour cible par des frelons. Les insectes étaient nichés dans une souche d’arbre mort. Deux des victimes ont subi pas moins d’une cinquantaine de piqûres. "Les cyclistes avaient emprunté le chemin, plusieurs personnes étaient passées et puis à un moment, les frelons européens ont attaqué trois cyclistes qui suivaient le groupe", décrit le lieutenant Rémi Perret, membre des pompiers.



Deux hommes en urgence absolue

Les trois victimes ont été transportées à l’hôpital, l’une d’elles en urgence relative et les deux autres, de 58 et 73 ans, en urgence absolue. Même s’il ne l'est plus lundi 22 août, le pronostic vital était engagé pour l’un des deux hommes. Un médecin révèle que la rapidité d’intervention est décisive en cas de piqûres de frelons. Les causes de l’attaque restent inconnues, même si la sécheresse ou le passage des vélos auraient pu rendre agressifs les frelons.