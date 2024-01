États-Unis : Beaufort, un passé à préserver et un futur à assurer

Le 13 Heures découverte part durant toute la semaine à la découverte de communes exceptionnelles. Première étape, lundi 8 janvier aux États-Unis à Beaufort sur l'île de Port Royal, une ville fondée en 1711, bien connue pour ses huitres sauvages.

Sur la côté de Caroline du Sud, baignée par les eaux de l’Atlantique, la petite ville de Beaufort cache ses charmes derrière des chênes centenaires. Maisons de style colonial parfaitement conservées, jardins luxuriants, rues calmes et ombragées, Beaufort est un petit joyau, emblématique du sud des États-Unis. Les colons anglais, qui se sont enrichis grâce aux plantations de riz, indigo et coton, ont fait construire de majestueuses villas.

Une histoire riche

L’architecture de la ville a été protégée des assauts de la modernité, un souci de conservation rare aux États-Unis. L’histoire de la ville, c’est aussi celle du révérend Kenneth Hodges, descendant des esclaves qui se sont battus pour leur liberté. Alors que le pays est déchiré entre le Sud, favorable à l’esclavage, et le Nord abolitionniste, Beaufort et son église deviennent un refuge pour les esclaves en fuite. "Quand je pense à ce passé, je le chéris. Je vois ce que nos ancêtres ont accompli", déclare le révérend. Beaufort doit aussi protéger son futur et la nature qui l’entoure. On y trouve notamment des huîtres, toujours sous leur forme sauvage. Une fois consommés, les coquillages sont utilisés pour lutter contre l’érosion de la côte.