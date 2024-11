Rixe à Rumilly en Haute-Savoie : une marche blanche a rassemblé au moins 500 personnes

Une marche blanche a rassemblé dimanche 24 novembre au moins 500 personnes à Rumilly en Haute-Savoie, une semaine jour pour jour après une rixe mortelle qui a fait un mort, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Nabil et Ziyad, ces deux jeunes de la commune avaient été visés par des tirs, près de la place d'Armes, dimanche 17 novembre. Le premier, âgé de 19 ans, est mort. Le second touché à la tête est dans le coma et hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital d'Annecy.

Cellule psychologique

Sur une banderole tenue en tête du cortège, on pouvait lire : "À la mémoire de Nabil", mort après avoir été touché par balle et puis "accroche-toi Ziyad" : le deuxième jeune touché par les tirs et qui est toujours dans le coma. "On a que de la tristesse, c'est l'émotion du jour on n'a pas honte de pleurer", a lancé un des participants à cette marche.

La mairie rappelle qu'une cellule psychologique est mise en place pour les personnes qui en auraient besoin. Ceux qui ont été témoins du drame ou qui souhaitent être accompagnés par cette cellule peuvent contacter directement l’accueil de la mairie au 04.50.64.69 20. Quant à l'homme soupçonné d'être l'auteur des coups de feu, impliqué dans cette rixe entre une bande venue d'Annecy et des jeunes de Rumilly, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.