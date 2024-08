Deux alpinistes espagnols sont morts après avoir dévissé dans le massif du Mont-Blanc

Deux alpinistes espagnols sont morts mercredi 21 août dans le Mont-Blanc, au sommet du Tacul (Haute-Savoie), après avoir dévissé, rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Les deux hommes, âgés de 26 et 27 ans, ont dévissé en début d'après-midi alors qu'ils se trouvaient en cordée dans le couloir Gervasutti, le plus visible depuis le bas de la Vallée Blanche. La cordée effectuait l'ascension dans la voie normale. "Le dévissage a eu lieu au niveau de l'éperon rocheux sommital", indique le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) à France Bleu Pays de Savoie.

À 17h30, les deux corps n'avaient toujours pas été récupérés. L'intervention complexe doit prendre fin avant la tombée de la nuit. L'hélicoptère Dragon 74, le PGHM de Chamonix et un médecin du Smur sont mobilisés.

De plus en plus de chutes de pierres et d'avalanches

Le sommet du Tacul, situé entre l'Aiguille du Midi et le Mont-Maudit, culmine à 4 248 mètres. Le couloir Gervasutti, où évoluaient les deux alpinistes, est de plus en plus exposé aux chutes de séracs, ces gros blocs de glace qui se fracturent. Mais ces chutes ne sont pas mises en cause dans cet accident.

Le 5 août, une avalanche, provoquée par une chute de séracs, avait emporté 16 personnes sur la face nord du Mont du Tacul, une autre des voies d'ascension, à 4 100 mètres d'altitude. L'avalanche a fait un mort, un Français de 57 ans, et quatre blessés, un homme de 42 ans, une femme de 40 ans, un Espagnol de 58 ans et son fils de 17 ans. Deux Allemands, âgés de 30 et 39 ans, sont toujours portés disparus. Les recherches ont été abandonnées le 8 août.