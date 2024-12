À Valence, six adolescentes placées en garde à vue après l'agression d'une lycéenne

Six adolescentes ont été arrêtées et placées en garde à vue mardi 3 décembre dans l'enquête sur l'agression d'une autre jeune fille la semaine dernière à Valence (Drôme), rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Les six jeunes filles ont été conduites au commissariat de Valence. Certaines sont suspectées d'avoir molesté la victime, d'autres d'avoir eu un rôle sur les réseaux sociaux.

Selon les premiers éléments rapportés, les faits se sont produits mardi 26 novembre lorsque la victime est sortie du lycée professionnel La Providence, où elle est scolarisée. Elle a alors été frappée à coups de pieds et de poings. Le lendemain, elle est allée porter plainte accompagnée de son père. C'est le groupe d'appui judiciaire qui est chargé des investigations. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer quelle adolescente a eu quel rôle dans cette affaire.

Le maire de Valence et ministre délégué à la Sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, avait réagi via un communiqué pour dénoncer une "banalisation de la violence comme source de règlement de tout conflit". Le rectorat, en accord avec le diocèse de Valence qui gère cet établissement catholique, a mis en place une cellule spécialisée dans l'établissement pour à la fois sécuriser et écouter les élèves et le personnel. Jacques Bouteille, directeur de l'enseignement catholique dans la Drôme, avait déploré dans un communiqué "cette violence gratuite".