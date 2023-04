Drôme : un Isérois de 29 ans court un marathon en marche arrière en 3h25, record du monde battu

Guillaume de Lustrac avait besoin d'un marathon peu fréquenté pour avoir assez de place pour courir à l'envers, d'où le choix de celui de Saint-Paul-lès-Romans.

Guillaume de Lustrac, un Isérois de 29 ans, a battu dimanche 23 avril le record du monde du marathon en marche arrière, en terminant sa course en 3 heures et 25 minutes à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Le précédent record du monde du marathon en marche arrière était établi à 3 heures et 38 minutes.

"Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec ma famille, ma fiancée et mes proches qui m'ont soutenu dans ce challenge depuis le début", s'est réjoui l'athlète après sa course. Courir en marche arrière aussi longtemps a nécessité de nombreuses heures d'entraînement pour l'athlète : "C'est évidemment très physique et on ne sollicite pas les mêmes muscles [qu'une course habituelle]. Ce n'était pas marrant tous les jours surtout quand il y a des chutes".

L'Isérois avait besoin d'un marathon peu fréquenté pour avoir assez de place pour courir à l'envers, d'où le choix de celui de Saint-Paul-lès-Romans. Son complice a filmé toute la course et va pouvoir faire attester le résultat par le Guinness World Records.