DIRECT. Drôme-Ardèche : "Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier", réagit Jean Castex après la mort d'une conseillère Pôle emploi et d'une DRH d'entreprise

Ce qu'il faut savoir

"Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse", a indiqué sur Twitter Jean Castex, jeudi 28 janvier, à la suite de la mort d'une conseillère Pôle emploi et d'une directrice des ressources humaines d'une entreprise, à Valence (Drôme) et Guilherand-Granges (Ardèche). Un homme a été interpellé. Le Premier ministre précise que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, se rendra sur place à Valence ce jeudi. Suivez notre direct.

Un homme a été interpellé ce jeudi vers 9h45. L'interpellation a eu lieu sur le pont Mistral qui permet de relier les deux communes, Valence et Guilherand-Granges, en percutant la voiture de l'auteur des tirs. Les trois policiers ont été légèrement blessés. "En intervenant avec professionnalisme, sang-froid et courage, nos policiers ont à nouveau fait honneur à leur uniforme : qu'ils reçoivent notre gratitude et notre reconnaissance", a également réagi le Premier ministre.

L'homme a ouvert le feu pour une raison encore inconnue, mais la piste terroriste est écartée. La piste d'une vengeance semble, pour l'instant, privilégiée. La conseillère Pôle emploi de l'agence Victor-Hugo, à Valence, a été touchée mortellement au thorax. Une vingtaine de personnes était présente dans les locaux. Le tireur a ensuite pris la fuite, en direction de Guilherand-Granges, située à l'ouest de Valence. Il s'est rendu dans une société, Faun, qui fabrique des carrosseries et remorques, où il a tiré sur la DRH. Très grièvement blessée, elle est morte à l'hôpital.