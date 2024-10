Inondations en Ardèche : une aide psychologique pour les sinistrés de Limony

En Ardèche, le quartier d'un village de Limony a été inondé. Quelques jours après le drame, lundi 21 octobre, de nombreux habitants ont pu s'entretenir avec des psychologues.

À Limony (Ardèche), les habitants ont toujours l'impression de se réveiller d'un cauchemar, lundi 21 octobre, plusieurs jours après les inondations qui ont touché la commune. Une lame d'eau a subitement envahi tout un quartier de la commune. Dominique De Oliveira, sinistrée, revient dans sa maison qu'elle avait quittée, jeudi 17 octobre, évacuée par hélicoptère. Comme plusieurs dizaines d'habitants, elle a bénéficié d'un soutien psychologique. "Dès que je me réveille, je me demande où je suis et je me dis 'c'est vrai que je n'ai plus de maison'", explique-t-elle.

Un évènement traumatisant

Au milieu des décombres, de nombreuses personnes ont besoin de parler, de se confier. Lucette Roche, sinistrée, a évacué sa maison en barque et reste très choquée. Elle s'est entretenue avec un psychologue. "J'ai toujours la vision de la vague", assure-t-elle. La cellule d'aide médico-psychologique aide à surmonter le traumatisme de l'événement et l'onde de choc qui le suit lorsqu'on a tout perdu.

