Canicule : comment les collectivités accompagnent leurs habitants ?

Être proche des plus vulnérables. À Amiens (Somme), en plus des portages de repas, la mairie distribue 5 000 gourdes et éventails aux aînés, durant la période de canicule. Une visite et une aide précieuse pour Colette Cottrel, 92 ans. "Je n'ai pas besoin de sortir grâce à mes repas qui sont apportés. Donc je ne vais pas sortir cette semaine, par exemple", confie-t-elle.

Un numéro vert national

À Toulouse (Haute-Garonne), la mairie accompagne les habitants en rallongeant les horaires de certaines piscines publiques. Certaines sont désormais ouvertes jusqu'à 21 heures, pour le plus grand bonheur des habitants. En plus des initiatives locales, un numéro vert a été mis en place au niveau national, le 0800 06 66 66. Il permet d'obtenir des conseils, de 9 heures à 19 heures. "Boire un maximum d'eau, éviter l'alcool, fermer les volets", énumère notamment un conseiller. Dès le premier jour, la plateforme a reçu 280 appels.