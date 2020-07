Hauts-de-Seine : plusieurs mises en examen et condamnations après des violences du 14 juillet, indique le parquet

Plusieurs mineurs sont mis en cause : un jeune de 17 ans mis en examen et écroué suite à l'incendie d'un bus RATP, trois jeunes de 14 à 16 ans déférés devant la justice pour l'incendie d'un abribus et de poubelles et un adolescent de 13 ans soupçonné d'avoir participé à l'incendie d'une barricade et des jets de projectiles.

Des policiers interviennent lors d'un incendie à Saint-Denis, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet 2020. (AMAURY BLIN / HANS LUCAS)