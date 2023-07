Feu d'artifice du 14-Juillet annulé à Aulnay-sous-Bois : "garantir la protection" des habitants, "aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable", se justifie le maire

Bruno Beschizza, le maire d'Aulnay-sous-Bois, a décidé d'annuler le feu d'artifice du 14-Juillet dans sa commune, en raison des risques de violences.

"Garantir la protection" des Aulnaysiens pour les festivités du 14-Juillet, "aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable", a affirmé Bruno Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). L'élu a décidé d'annuler le feu d’artifice et le bal des pompiers dans sa commune prévus initialement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi 12 juillet un "dispositif exceptionnel" avec 130 000 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés sur les deux jours. "Je n'ai pas la certitude que les forces de l'ordre présentes, comme annoncé par le ministère de l'Intérieur, ne seront pas toutes sur Paris", a-t-il expliqué. Le maire a évoqué "la sidération" et le "traumatisme" des habitants de sa commune lors des émeutes urbaines de juin, d'une "violence ahurissante". En conséquence, Bruno Beschizza n'est pas, selon lui, "en capacité d'assurer la protection des Aulnaysiens qui ont envie de faire la fête avec leurs enfants", a-t-il justifié.

>>>14-Juillet : pourquoi des municipalités annulent ou maintiennent leurs festivités après les émeutes qui ont secoué le pays

franceinfo : Pourquoi avez-vous supprimé le feu d'artifice dans votre ville ?

Bruno Beschizza : J'ai entendu toutes les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur. Je ne mets pas en doute sa bonne foi, ni le volontarisme des forces de police. Mais en Seine-Saint-Denis, on s'est senti très, très seul les deux premières nuits, où 150 individus ont attaqué une police municipale. J'ai eu une cuisine centrale et 50 véhicules municipaux brûlés, 54 caméras détruites, une mairie annexe pillée. Tout ça alors qu'il y avait effectivement sur le papier, annoncées dans les médias, beaucoup de forces de l'ordre. Quand on organise un feu d'artifice en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois en particulier, 10 000 personnes se réunissent sur le même lieu. Il faut que je puisse leur garantir la protection, mais aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable. Je n'ai pas la certitude que les forces de l'ordre présentes, comme annoncé par le ministère de l'Intérieur, ne seront pas toutes sur Paris et ne seront pas en Seine-Saint-Denis.

"À partir du moment où je ne suis pas en capacité d'assurer la protection des Aulnaysiens qui ont envie de faire la fête avec leurs enfants, je préfère supprimer le feu d'artifice." Bruno Beschizza à franceinfo

Est-ce qu'il y a eu des incidents ces deux derniers jours ?

Il y a eu de la sidération et du traumatisme avec une violence ahurissante, 130 tirs de LBD par la police municipale. Ces deux derniers jours, non, effectivement, mais je n'ai pas envie que dans deux jours vous me disiez : "Monsieur le maire, c'était quand même insensé de votre part de maintenir ces événements compte tenu de la violence que vous aviez subie". Du reste, le général des pompiers a décidé de supprimer le bal à Aulnay-sous-Bois en considérant qu'il préférerait que les pompiers soient opérationnels et qu'on ne fasse pas un point de fixation.

Ne craignez-vous pas que ces annulations évoquées dans les médias soient une sorte d'appel à ce qu'il se passe des incidents ?

Le 21 juin à Aulnay-sous-Bois, vous aviez 10 000 personnes sur un boulevard à écouter Gilbert Montagné, il y a eu zéro incident ! 5 000 personnes au milieu de la cité des 3 000 [à Aulnay-sous-Bois] à écouter Nej, zéro incident ! Je ne vis pas dans de la spéculation en ce moment. On a subi des événements graves, terribles, violents, avec 40 000 habitants qui en pâtissent dans les quartiers difficiles et qui ne sont pas complices. Je fais le maximum pour minimiser tout risque.