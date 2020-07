DIRECT. Festivités du 14-Juillet : regardez le Concert de Paris et le feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel

#CORONAVIRUS Bonsoir Pierre, concernant la reprise du travail en présentiel, votre réponse est fausse. La date de fin des certificats d'isolement sera fixée par un décret non encore paru. A partir du 31/07, par contre, il ne sera plus possible de faire des demandes d'indemnisation pour les personnes ne pouvant pas télétravailler. En fait le problème est complexe et suivant que vous êtes fonctionnaires, salarié du privé, pouvant ou non télétravailler, parent d'une personne à risque, les règles sont, et seront, différentes.