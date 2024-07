Direct Cérémonie du 14-Juillet : suivez le défilé de la fête nationale sur l'avenue Foch

#14_JUILLET Le défilé aérien démarre, avec 22 hélicoptères et 6 avions lents. Dans le détail, il y a 11 hélicoptères et 2 avions de l'armée de Terre, 3 hélicoptères et 2 avions de la Marine nationale, 2 hélicoptères et 1 avion de l'armée de l'Air et de l'Espace, 4 hélicoptères de la Gendarmerie nationale, 1 avion de la Direction générale de l'armement, 1 hélicoptère de la Sécurité civile et enfin 1 hélicoptère de la douane.