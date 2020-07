DIRECT. 14-Juillet : regardez l'émission spéciale sur France Télévisions

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #14JUILLET

: 9 heures et quelques minutes, faisons un nouveau point sur l'actualité :



La cérémonie militaire du 14-Juillet, limitée à la place de la Concorde du fait de l'épidémie de Covid-19, débutera peu avant 11 heures à Paris. Elle sera marquée par un hommage aux militaires et civils engagés dans la lutte contre le Covid-19. Suivez l'émission spéciale de France Télévisions.





• Sept semaines après le début du Ségur de la santé, le gouvernement et les représentants de trois syndicats ont signé hier une série d'accords pour la revalorisation salariale du personnel hospitalier, à hauteur de 8 milliards d'euros. "La santé, c'est un budget de plus de 200 milliards d'euros. (...) Il faut bien se rendre compte qu'au niveau de la santé c'est une goutte d'eau", réagit sur franceinfo Thomas Laurent, infirmier et membre du collectif Inter-Urgences.





La pandémie de Covid-19 a fait plus d'un demi-million de morts à travers le monde, selon un dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Suivez notre direct.



: Bonjour @Hanna, le chef de l'Etat répondra aux questions des journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau à partir de 13h10 aujourd'hui, en direct de l'Elysée. Cet entretien, qui vise à préciser les objectifs du président pour le reste de son quinquennat, doit durer 45 minutes. L'interview sera diffusée en direct sur France 2 et franceinfo (canal 27 et antenne radio), TF1 et LCI. Nous la suivrons bien évidemment dans ce direct.

: Bonjour , le défilé aérien doit avoir lieu peu après 11 heures. La cérémonie débutera peu avant 11 heures place de la Concorde par un hommage au général de Gaulle. Vous pourrez bien sûr la suivre en direct avec l'émission spéciale de France Télévisions.

: Bonjour, À quelle heure se déroulera le défilé aérien ?

: La cérémonie militaire du 14-Juillet se fera donc sans défilé sur les Champs-Elysées cette année. Elle sera resserrée sur la place de la Concorde, avec quelque 2 000 participants. Un défilé aérien aura cependant lieu, avec une vingtaine d'hélicoptères et une cinquantaine d'avions, dont un appareil de transport A400M et un avion ravitailleur A330 de l'armée de l'Air. Ces derniers avaient été utilisés au plus fort de la crise sanitaire, afin de transférer des patients atteints du Covid-19 dans d'autres régions, dans des établissements de soins moins saturés.

: Comment se déroulera le défilé lors de cette cérémonie militaire inédite, limitée du fait de l'épidémie de Covid-19 ? En direct de la place de la Concorde à Paris, le journaliste de France Télévisions Jeff Wittenberg explique le dispositif qui est prévu ce matin :



: Cette cérémonie militaire, place de la Concorde à Paris, débutera par un hommage au général Charles de Gaulle, célébré cette année à l'occasion d'un triple anniversaire : le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire de sa mort en 1970.

: La cérémonie militaire sera marquée aujourd'hui par un hommage aux soignants, et à toutes les personnes de la société civile engagées dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Qui sont ces héros anonymes ? France 2 est parti à la rencontre de plusieurs d'entre eux :



: L'émission spéciale de France Télévisions pour la cérémonie militaire du 14-Juillet, marquée par un hommage aux militaires et civils engagés dans la lutte contre le Covid-19, débute. Vous pouvez la suivre en direct ici.

: Le personnel de l'hôpital militaire de Mulhouse, comme de nombreux autres soignants, sera présent place de la Concorde à Paris ce matin, pour la cérémonie militaire du 14-Juillet. Franceinfo a rencontré plusieurs membres de cette équipe composée de militaires du service de santé des armées.









: Hakima et ses quatre enfants seront invités aux cérémonies du 14-Juillet aujourd'hui, en hommage aux soignants. Son mari Ali, médecin généraliste, est mort du Covid-19 à l'âge de 59 ans, après quelques jours d'hospitalisation. Reportage.









(BENJAMIN MATHIEU / RADIO FRANCE)



: Le caractère inédit de ce 14-Juillet fait aussi la une de plusieurs titres de la presse quotidienne régionale. "Un 14 juillet inédit", titrent ainsi Ouest-France et Le Courrier picard. Le Parisien consacre de son côté sa une à la prise de parole du président aujourd'hui, à travers une longue interview télévisée.















: La cérémonie militaire du 14-Juillet et l'hommage qui sera rendu aux soignants fait la une de plusieurs titres nationaux, comme Le Figaro et Libération, qui a rencontré des familles de soignants morts en luttant contre le Covid-19. Du côté de La Tribune, la une du journal est consacrée à l'appel de milliardaires pour taxer les plus riches.













: Au-delà de la cérémonie militaire, comment les festivités du 14-Juillet vont-elles se dérouler en France ? Les préfets ont eu la possibilité, au cas par cas, d'autoriser les feux d'artifice, si les gestes barrières, la distanciation physique ou encore le port du masque pouvaient être respectés. Dans les faits, de nombreuses communes ont annulé cet événement vu le contexte sanitaire. Pas moins de 90% des communes n'organiseront pas de spectacle pyrotechnique ce soir.

: Afin de leur rendre hommage, l'Elysée a invité pour cette cérémonie du 14-Juillet les familles de soignants qui ont perdu la vie durant l'épidémie. Des représentants de métiers en première ligne pendant le confinement – soignants, enseignants, caissiers, forces de l'ordre ou encore agents de collectivités locales – ont également été conviés, tous comme les soignants des armées de l'opérations Résilience. Les ministres de la Santé de quatre pays ayant reçu et soigné des malades français (l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg) seront aussi présents.

: Epidémie de Covid-19 oblige, la cérémonie militaire du 14-Juillet aura lieu place de la Concorde à Paris ce matin, avec 2 000 participants et 2 500 invités. Un défilé aérien suivi d'un défilé des troupes est prévu sur la place, ainsi qu'un hommage aux soignants et à la société civile impliquée dans la lutte contre l'épidémie. Nous vous expliquons dans cet article à quoi va ressembler cette cérémonie inédite.

: Démarrons ce direct avec un premier point sur l'actualité :



Un 14-Juillet inédit, du fait de l'épidémie de Covid-19. Après un défilé limité et confiné à la Concorde, Emmanuel Macron présentera son plan de relance économique lors d'une longue interview télévisée. Ce sera le coup d'envoi, selon l'entourage du président, des derniers 600 jours de son quinquennat.





• Sept semaines après le lancement du Ségur de la santé, le Premier ministre et les représentants syndicaux ont signé hier une série d'accords à 8 milliards d'euros. "Un moment historique" selon Matignon, mais qui a suscité des critiques de certaines organisations de soignants.





Dans son discours aux armées hier, Emmanuel Macron leur a rendu un hommage appuyé pour leur contribution à la lutte contre le coronavirus. "Vous avez été fidèles à votre vocation (...) de dernier rempart de la nation et de ferment de sa résilience", a-t-il lancé.





Face à une explosion des cas de contamination, l'Etat de Californie a décidé de refermer ses bars, restaurants et cinémas. Les cours, qui devaient reprendre le 18 août, seront enseignés à distance jusqu'à nouvel ordre.