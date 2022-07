14-Juillet : un garçon de sept ans et sa sœur de 24 ans ont été tués lors d'un feu d'artifice à Cholet

Un accident de tir s'est produit jeudi, vers 23 heures, pendant les célébrations de la fête nationale dans le Maine-et-Loire. Une troisième personne a été blessée et hospitalisée, selon le procureur de la République d'Angers.

Un garçon de sept ans et sa sœur de 24 ans ont été tués lors d'un "incident de tir" survenu pendant un feu d'artifice, jeudi 14 juillet, à Cholet (Maine-et-Loire), a annoncé le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard. Un blessé a également été hospitalisé, dans un état qui n'a pas été précisé.

Le frère et la sœur assistaient au feu d'artifice avec d'autres membres de leur famille et se trouvaient "à une cinquantaine de mètres du pas de tir" lors de l'accident, survenu peu après 23 heures "sur un terrain stabilisé près du stade de Cholet". "A ce stade aucun autre blessé ne s'est signalé", a ajouté le magistrat, qui s'est rendu sur place.

Enquête ouverte pour homicide involontaire

Le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, explique de son côté qu'une "fusée a explosé au milieu des personnes", mais reste prudent sur le déroulement des faits, rapporte France Bleu. L'élu précise que la municipalité travaille "depuis des années" avec l'artificier chargé du feu d'artifice. "Une société qui est habituée des feux d'artifice, une société sérieuse", ajoute-t-il.

Pour l'heure, "il est beaucoup trop tôt" pour en dire plus sur les circonstances de l'accident, selon le procureur. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et confiée à la Sûreté départementale du Maine-et-Loire et au commissariat de Cholet. Elle devra déterminer les circonstances précises de l'accident.