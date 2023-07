14-Juillet : les enjeux de la visite du Premier ministre indien en France

L’Inde sera l’invitée d’honneur du défilé du 14 juillet. Qui est le Premier ministre du pays, Narendra Modi ? Éléments de réponse sur le plateau du 20 Heures du 13 juillet avec le journaliste Étienne Leenhardt.

La France n’est pas le seul pays à courtiser le Premier ministre indien, Narendra Modi. Ce dernier était également l’invité spécial du G7 au Japon, et présent à un dîner d’État à la Maison-Blanche. "En fait, Narendra Modi coche presque toutes les cases. La case démographique d’abord. L’Inde, c’est 1,4 milliard d’habitants, tout simplement le pays le plus peuplé du monde, et c’est un pays jeune", rapporte le journaliste Étienne Leenhardt, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 13 juillet.



D’importantes ombres au tableau

La case stratégique, ensuite. "Dans l’immense région indopacifique, l’Inde est un allié précieux pour les Américains et les Occidentaux dans leur rivalité avec la Chine", ajoute le journaliste. Sur le plan économique, le pays est la cinquième puissance mondiale, avec 7% de croissance prévus en 2023. "C’est une puissance qui s’arme à grande vitesse : Mr. Modi vient de donner son accord de principe à la France pour l’achat de 26 Rafale supplémentaires, plus les 36 déjà existants, et de trois sous-marins", ajoute Étienne Leenhardt.



Concernant les moins, Mr. Modi, refuse de sanctionner la Russie, à qui il achète toujours un pétrole à bas prix. Le régime du pays est par ailleurs souvent qualifié de "populiste" et "nationaliste". Par ailleurs, il "discrimine sans états d’âme les communautés qui ne sont pas hindoues" et "musèle toute forme d’opposition", rappelle le journaliste.