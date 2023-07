14-Juillet : l’Inde, un partenaire militaire privilégié

L’Inde, invité d’honneur du 14 juillet, vient de donner son accord de principe pour l’achat de 26 avions Rafale et trois sous-marins français. Ce partenariat dans le domaine de l’armement entre les deux pays court depuis déjà 25 ans.

Sur la base aérienne d’Ambala (état de l’Haryana, au nord de l’Inde), ces pilotes sont parmi les meilleurs de leur génération. Chaque jour, ils prennent les commandes d’un avion d’exception : le Rafale. L’Inde en possède 36. Achetés à la France en 2016, ces avions de chasse ont été entièrement conçus dans l’Hexagone, et fond aujourd’hui la fierté de l’armée indienne. La France a également vendu au cours des dix dernières années à l’Inde six sous-marins, d’autres avions de combat et des missiles. Au total, plus de 11 milliards d’euros de contrat, qui font de la France le deuxième fournisseur d’arme du pays, après la Russie et avant les États-Unis.

Un pays stratégique

Les industriels de l’armement ont fait de l’Inde une priorité depuis plusieurs années. Alain Paul est en charge de l’un des bureaux de Thales en Inde. Le groupe, présent dans le pays depuis 70 ans, est l’un des premiers à avoir parié sur ce marché. Aujourd’hui, l’Inde est un des plus gros acheteurs d’armes de la planète. "Un pays stratégique", selon Alain Paul. La France peut-elle se faire voler son savoir-faire ? Pour s’installer dans le pays, une société française qui produit du matériel de haute précision pour des systèmes de défense a dû s’associer à une entreprise indienne et former ses employés. Pour la société, il ne s’agit pas de transfert de technologies, mais d’un partenaire gagnant-gagnant.